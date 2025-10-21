На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хозяйка оставила кота матери на время отъезда и пожалела об этом

Mirror: британка оставила кота матери, и питомец набрал 2 кг
true
true
true

Британка оставила кота матери на время отъезда и пожалела об этом, пишет Mirror. Пока хозяйки не было, питомец существенно набрал вес.

По словам Лины Редфорд, до отъезда кот весил около пяти кг, но за месяц, живя с матерью, поправился до семи кг. Разница в весе, как утверждает хозяйка, связана с тем, что ее мать пробовала разные марки и вкусы кормов и угощала питомица лишним.

«Я не могла поверить, что моя гиперактивная кошка умудрилась так растолстеть», — рассказала Лина.

История Лины вызвал бурную реакцию подписчиков: одни выражали сочувствие и тревогу за здоровье животного, другие осуждали мать за чрезмерную «баловство» и пренебрежение диетой питомца.

Лина не сообщила, наблюдал ли ветеринар за состоянием кота после ее возвращения. Специалисты советуют заранее обговаривать режим кормления и количество лакомств, чтобы избежать нежелательных изменений в весе и здоровье питомца.

Ранее мейн-кун с внешностью лемура покорил соцсети.

