На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пять населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, ранен один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, город Грайворон был дважды обстрелян противником. В результате первой атаки мужчина получил тяжелые ранения, он находится в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ, отметил Гладков. Второй обстрел города привел к повреждению инфраструктуры и легкового автомобиля.

«Временно без света остаются частично город Грайворон и село Новостроевка-Первая. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО РФ», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что похожая ситуация складывается и в селе Зозули Борисовского района, где беспилотник сбросил взрывное устройство и тем самым повредил инфраструктуру, что привело к проблемам с электроснабжением.

Также Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский Белгородского района из-за атаки FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, повреждены административный объект, пять автомобилей, остекление в четырех квартирах и линия электропередачи.

В результате атаки дрона в городе Шебекино повреждены кровля, остекление и оборудование одного из объектов производственного предприятия.

В селе Борисовка в Волоконовском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на жилые дома. Таким образом, у четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и заборы, заключил Гладков.

20 октября в селе Ясные Зори в Белгородской области украинский дрон сбросил взрывные устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате пострадали три человека

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по военным целям на Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами