Пять населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, ранен один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, город Грайворон был дважды обстрелян противником. В результате первой атаки мужчина получил тяжелые ранения, он находится в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ, отметил Гладков. Второй обстрел города привел к повреждению инфраструктуры и легкового автомобиля.

«Временно без света остаются частично город Грайворон и село Новостроевка-Первая. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО РФ», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что похожая ситуация складывается и в селе Зозули Борисовского района, где беспилотник сбросил взрывное устройство и тем самым повредил инфраструктуру, что привело к проблемам с электроснабжением.

Также Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский Белгородского района из-за атаки FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, повреждены административный объект, пять автомобилей, остекление в четырех квартирах и линия электропередачи.

В результате атаки дрона в городе Шебекино повреждены кровля, остекление и оборудование одного из объектов производственного предприятия.

В селе Борисовка в Волоконовском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на жилые дома. Таким образом, у четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и заборы, заключил Гладков.

20 октября в селе Ясные Зори в Белгородской области украинский дрон сбросил взрывные устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате пострадали три человека

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по военным целям на Украине.