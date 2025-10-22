На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по военным целям на Украине

Минобороны: ВС РФ поразили объекты нефтепереработки на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по объектам нефтепереработки и сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 144 районах.

В заявлении уточняется, что в соответствующих операциях приняли участие расчеты беспилотных летательных аппаратов и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

22 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военнослужащие ВС РФ ночью нанесли удар по штабному бункеру с офицерами в Киевской области. В том числе на территории объекта находились офицеры из стран — членов НАТО, уточнил он.

Ранее российские подразделения нанесли удар по заводу ВСУ в Днепропетровской области.

