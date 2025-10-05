На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Хайнане затопило городские улицы из-за тайфуна «Матмо»

Zhao Yingquan/XinHua/Global Look Press

Тайфун «Матмо» затопил улицы в поселке Пуцянь города Вэньчан острова Хайнань в Китае. Данных о пострадавших нет, пишет «Синьхуа».

По данным СМИ, штормовой нагон вызвал обратный поток морской воды, которая перелилась через дамбу и затопила улицы. Первые этажи домов и магазинов теперь под водой уровнем до полуметра. В ряде районов зафиксировали перебои с электричеством и водоснабжением.

Полицейский пункт недалеко от побережья серьезно поврежден, узнали журналисты. Так, первый этаж затопило, испортилась офисная техника.

Уточняется, что на месте работают спасатели. Сотрудники экстренных служб проводят необходимые проверки и оценку ситуации, эвакуацию людей и расчистку дорог в затопленной зоне для ликвидации последствий.

До этого национальная обсерватория Китая объявила красный (наивысший) уровень опасности из-за надвигающегося на юг страны тайфуна.

Как писало «Синьхуа», из-за приближающегося атмосферного вихря в городах Хайкоу и Вэньчан на Хайнане временно прекратили занятия в школах, деловую активность, авиасообщение и движение общественного транспорта. Поезда не будут курсировать 5 и 6 октября.

Ранее на видео попал «танцующий» смерч из США.

