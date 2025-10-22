Популярный певец, ставший боевиком, предстанет перед судом спустя 12 лет в бегах

Популярный певец из Ливана, ставший боевиком, предстанет перед судом спустя 12 лет в бегах, пишет AP News.

Фадель Шакер — ливанская поп-звезда, ставший боевиком, предстал перед судом Бейрута — спустя 12 лет, проведенных в бегах. Певец, некогда известный во всем арабском мире своими романтическими хитами, сдался властям добровольно.

Шакер скрывался с июня 2013 года, когда в прибрежном городе Сидон вспыхнули ожесточенные бои между ливанской армией и вооруженными сторонниками радикального суннитского проповедника шейха Ахмада аль-Ассира. В разгар конфликта в сети появилось видео, где Шакер, стоя рядом с боевиками, называет ливанских военных «свиньями и собаками».

После этого певец исчез из публичного пространства. В 2020 году его осудили заочно и приговорили к 22 годам лишения свободы за «оказание поддержки террористической группировке». Однако по данным ливанских СМИ, после заключения сделки с властями все заочные приговоры будут сняты, а Шакеру предстоит новый суд — по обвинениям в преступлениях против военных.

В последние годы, несмотря на свое положение, Шакер неожиданно вернулся к музыке. Он выпускал новые песни через онлайн-платформы, в том числе несколько синглов в 2024 году. Его совместная композиция с сыном Мохаммедом, выпущенная в июле, набрала более 127 миллионов просмотров на YouTube, что вызвало новый всплеск интереса к его персоне.

