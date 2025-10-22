На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Популярный певец, ставший боевиком, предстанет перед судом спустя 12 лет в бегах

AP News: ставший боевиком певец из Ливана предстанет перед судом спустя 12 лет
true
true
true
close
fadelchaker/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный певец из Ливана, ставший боевиком, предстанет перед судом спустя 12 лет в бегах, пишет AP News.

Фадель Шакер — ливанская поп-звезда, ставший боевиком, предстал перед судом Бейрута — спустя 12 лет, проведенных в бегах. Певец, некогда известный во всем арабском мире своими романтическими хитами, сдался властям добровольно.

Шакер скрывался с июня 2013 года, когда в прибрежном городе Сидон вспыхнули ожесточенные бои между ливанской армией и вооруженными сторонниками радикального суннитского проповедника шейха Ахмада аль-Ассира. В разгар конфликта в сети появилось видео, где Шакер, стоя рядом с боевиками, называет ливанских военных «свиньями и собаками».

После этого певец исчез из публичного пространства. В 2020 году его осудили заочно и приговорили к 22 годам лишения свободы за «оказание поддержки террористической группировке». Однако по данным ливанских СМИ, после заключения сделки с властями все заочные приговоры будут сняты, а Шакеру предстоит новый суд — по обвинениям в преступлениях против военных.

В последние годы, несмотря на свое положение, Шакер неожиданно вернулся к музыке. Он выпускал новые песни через онлайн-платформы, в том числе несколько синглов в 2024 году. Его совместная композиция с сыном Мохаммедом, выпущенная в июле, набрала более 127 миллионов просмотров на YouTube, что вызвало новый всплеск интереса к его персоне.

Ранее мужчина годами насиловал двух девочек и предстал перед судом спустя более 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами