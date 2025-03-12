Юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ

Потребители обязаны оплачивать коммунальные услуги в срок. В противном случае начнут начисляться пени, а управляющая компания может обратиться в суд, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» Андрей Фрадкин, юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ.

«Согласно ст. 153 ЖК РФ, граждане обязаны оплачивать ЖКУ в установленный срок и в полном объеме. По общему правилу, вносить плату за коммуналку нужно до десятого числа следующего месяца — с 11-го уже начинает формироваться задолженность. Но иногда сроки могут быть другими, предусмотренными договором с управляющей компанией или поставщиками коммунальных услуг. Так что обязательно ознакомьтесь с документами, которые есть у вас на руках», — объяснил он.

Двухмесячная неоплата счетов уже считается долгом, на который начисляются пени. Причем чем дольше человек не выполняет свои обязательства, тем больше растут пени. С 31-го дня просрочки они составляют 1/300 ставки ЦБ РФ, а с 91-го дня — уже 1/130 ставки. Правда, штрафные санкции начисляются только за услуги, указанные в ст. 154 ЖК РФ — самые основные, которые необходимы всем потребителям, включая водоснабжение, электроэнергию, газ. А вот за домофон, например, пени начислять не могут — если потребитель перестанет платить, то поставщик сразу отключит систему.

«Помимо пени, управляющая компания будет требовать погасить долг. Вам могут звонить или рассылать письма с требованием выполнить обязательства. Если человек не реагирует на это, то, согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.2011 №354, управляющая компания через два месяца неуплаты имеет право ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг до полного погашения задолженности. Нельзя перекрыть только холодную воду и отопление, а вот электроэнергию или канализацию можно. На практике к этому методу воздействия прибегают нечасто, поскольку процесс сопряжен с техническими сложностями, и не всегда можно провести работы так, чтобы не пострадали соседи по стояку. К тому же коммунальщики обязаны предупредить неплательщика о планируемом отключении», — отметил юрист.

Управляющая или ресурсоснабжающая компании имеют право истребовать долг в судебном порядке.

«Если сумма меньше 500 тысяч рублей, то взыскание обычно проводится по упрощенной схеме, через получение судебного приказа — постановления, вынесенного на основании поданных документов, без присутствия участников процесса. Как правило, все суды встают на сторону управляющей компании, ведь собственник недвижимости несет бремя ответственности за своевременную оплату ЖКУ», — резюмировал юрист.

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