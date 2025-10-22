На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представители Бразилии и Китая поддержали развитие гражданского трека БРИКС

В Москве дан старт формированию международного движения общественности БРИКС
Антон Денисов/РИА Новости

В Москве заложена основа для формирования международного движения общественности БРИКС. Об этом заявили участники международного круглого стола, посвященного лучшим практикам гражданского общества и укреплению межцивилизационного диалога, прошедшего в Общественной палате России.

Сообщается, что в ходе обсуждения были представлены практики культурного и гуманитарного обмена, направленные на укрепление доверия между народами.
Секретарь палаты Лидия Михеева отметила, что в 2025 году Россия отмечает 100-летие российской общественной дипломатии.

«Это век культурного посредничества и человеческих контактов, которые помогают строить доверие даже в сложнейшие периоды мировой истории», — подчеркнула Михеева.

По ее словам, важно не только обмениваться опытом, но и выстраивать систему постоянных общественных контактов между странами БРИКС. Также Михеева предложила рассмотреть возможность создания консолидированных институтов гражданского общества в объединении.

В свою очередь, заместитель председателя комиссии палаты по вопросам суверенитета Никита Анисимов подчеркнул, что межцивилизационный диалог становится одной из ключевых тем сотрудничества внутри БРИКС.

«Мы видим рост интереса к прямым общественным контактам и проектам. Именно такие инициативы придают международной политике человеческое измерение», — сказал он.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова акцентировала внимание на необходимости перехода от диалога к практическому взаимодействию.

«БРИКС идет не по пути ассимиляции, а по пути интеграции — взаимопонимания и уважения», — считает Голышенкова.

Кроме того, в рамках круглого стола замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов предложил развивать гражданскую платформу БРИКС на уровне общественных палат и проводить исследования общих ценностей стран-участниц.

Сообщается, что также на мероприятии стало известно о высокой оценке международным сообществом инициатив Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова и Общественной палаты Татарстана –они привлекли внимание общественных организаций уже семи стран объединения.

Своим опытом также поделились зарубежные участники из Бразилии и Китая.

По итогам круглого стола участники заявили, что встреча в Общественной палате РФ стала стартовой точкой для формирования международного движения общественности БРИКС, объединяющего институты гражданского общества стран объединения.

