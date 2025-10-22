Поисковики опровергли данные о том, что семья Усольцевых могла скрываться у староверов

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина опровергла информацию о якобы «секретных поселениях» рядом с местами в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых. Об этом сообщает RT.

«Были также проверены все пещеры и ущелья, где могли оставаться люди после каких-то завалов. Но спасатели в них ничего не обнаружили», — сказала Торгашина.

Глава отряда назвала якобы озвученную ею версию о том, что Усольцевы могут скрываться в «секретных поселениях» или в деревне староверов выдумкой СМИ.

22 октября журналисты aif.ru, ссылаясь на Торгашину, писали, что семья, пропавшая в Красноярском крае, могла наткнуться на некие поселения.

До этого представитель регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил РИА Новости, что поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.