Появилась еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, могла наткнуться на секретные поселения старообрядцев. Такое заявление сделала руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, пишет aif.ru.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала Торгашина.

По ее предположению, Усольцевы могли остаться в общине, скрытой от мира.

Специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, которая живет около таежных старообрядцев, скептически отнеслась к версии со староверами. По ее словам, они вряд ли приняли бы незнакомцев.

Иржакова высказала мнение о том, что семья Усольцевых могла присоединиться к секте.

До этого представитель регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил РИА Новости, что поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.