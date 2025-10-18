На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию

Блогер Андрюшенков допустил, что семья Усольцевых сбежала в Монголию
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Пропавшая под Красноярском семья Усольцевых могла уехать из России до начала их поисков, допустил в комментарии NEWS.ru блогер Александр Андрюшенков, как волонтер, работавший с поисковиками в штабе.

Он развил версию с иностранцами, которые могли помочь членам семьи подготовить свое исчезновение. По мнению блогера, отец пропавшего семейства Сергей Усольцев хорошо знал местность, поэтому мог с женой и ребенком по туристической тропе через лес выйти к ближайшей дороге, сесть в заранее подготовленный автомобиль и уехать.

«Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — поделился своими соображениями Андрюшенков.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы.

Ранее спасатель назвал две фатальные ошибки Усольцевых.

