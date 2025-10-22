Врач рассказал, что горячий душ может привести к облысению, пишет Daily Star.

Британский трихолог и специалист по пересадке волос доктор Ваджид Али Анвар заявил, что привычка принимать слишком горячий душ может стать причиной временного или даже прогрессирующего облысения. По его словам, перегретая вода пересушивает кожу головы, разрушает естественный защитный барьер и делает волосы ломкими.

«Очень горячий душ может воспалить кожу головы, лишить ее натуральных масел и сделать кутикулу волос грубой. Когда барьер нарушен, а стержни волос обезвожены, появляется ломкость и временное выпадение — то самое «внезапное облысение», о котором часто говорят пациенты», — объяснил доктор.

Он подчеркнул, что для людей, склонных к истончению волос, воздействие высокой температуры может лишь усугубить проблему.

Доктор Анвар советует выбирать тёплый душ с температурой воды от 37 до 39 градусов. Проверить комфортную температуру можно простым способом — приложив воду к внутренней стороне запястья. Если ощущается жжение, значит, вода слишком горячая и для кожи головы.

Также врач рекомендует принимать короткий вечерний душ длительностью около пяти минут:

«Так вы смоете пот, загрязнения и остатки средств перед сном, уменьшив раздражение фолликулов. А если вы тренируетесь по утрам — выбирайте прохладную воду и избегайте агрессивного скрабирования кожи головы», — добавил специалист.

