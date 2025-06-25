Врач рассказал, как правильно мыть голову

Врач из Англии рассказала, что людям необходимо каждый день мыть голову, чтобы избежать аллергии, пишет Daily Mail.

Доктор Паллави Брэдшоу из Лондона заявила, что людям необходимо ежедневно мыть голову, чтобы минимизировать воздействие аллергенов. По ее словам, пыльца остается не только на одежде — она оседает на коже и волосах, усиливая симптомы аллергии даже после возвращения домой.

«Принятие душа и тщательное мытье головы после выхода на улицу могут значительно облегчить состояние», — подчеркнула врач.

Многие люди, страдающие сезонной аллергией, знают, что нужно запасаться антигистаминными препаратами и стараться меньше бывать на улице. Однако, как отмечают специалист, один простой шаг — ежедневное мытье головы — может сыграть ключевую роль в снижении интенсивности симптомов.

Брэдшоу советует принимать теплый, а не горячий душ, чтобы избежать пересушивания кожи, и использовать гипоаллергенные шампуни и мыло, которые не вызывают раздражение.

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