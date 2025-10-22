На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайская пара заработала миллионы долларов, продавая подгузники в Африке

NDTV: пара из Китая разбогатела на продаже подгузников
Freepik.com

Пара из Китая заработала миллионы долларов, построив бизнес на продаже подгузников и средств гигиены в Африке, пишет NDTV.

Шэнь Яньчан и его супруга Ян Яньцзюань познакомились во время учебы в Харбинском инженерном университете — одном из престижнейших вузов Китая. После выпуска Шэнь отправился работать менеджером по закупкам в Нигерию, а Ян осталась преподавать в университете, став доцентом инженерии.

Вскоре пара основала небольшую торговую компанию в Гуанчжоу, занимавшуюся экспортом строительных материалов и товаров первой необходимости в африканские страны. Все изменилось после того, как один из нигерийских поставщиков разместил крупный заказ на $200 тысяч. Шэнь понял, что африканский рынок недооценен и обладает колоссальным потенциалом.

Изучая местные потребности, супруги заметили, что многие женщины все еще используют тряпки или листья вместо гигиенических средств. Пара решила восполнить этот пробел, наладив производство и поставки подгузников и товаров личной гигиены по доступным ценам. Со временем ассортимент компании расширился: к детским подгузникам добавились товары для взрослых и другие виды гигиенической продукции.

Ранее сообщалось, что импортные подгузники, завезенные в Австралию, грозят стране катастрофой.

