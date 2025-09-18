Импортные подгузники, завезенные в Австралию, грозят стране катастрофой

В Австралии власти бьют тревогу из-за завезенного в страну капрового жука, которого нашли в крупной партии детских подгузников. Об этом сообщает ABC.net.au.

Речь идет о подгузниках Ultra Dry от Little One. Завезенная в страну партия успела поступить в магазины, когда торговые представители стали находить в коробках с товаром опасных для сельского хозяйства вредителей. По оценкам властей, попадание жука в естественную среду может грозить масштабными убытками национальной зерновой промышленности.

Президент фермерской ассоциации Нового Южного Уэльса Ксавье Мартин заявил, что если не остановить распространение жука-капра, «ущерб от его действий превзойдет все наши самые страшные кошмары».

Правительство отозвало всю партию подгузников и призывает тех, кто уже успел приобрести товар, вернуть его для утилизации.

