Учителя выступили против повышения минимальных баллов ЕГЭ

Профсоюз педагогов выступил против повышения минимальных баллов ЕГЭ
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России планируется повысить минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы – соответствующий проект приказа опубликовало Минобрнауки. Однако такое изменение потребует дополнительных занятий с учащимися, а школьники уже и без того сильно загружены, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. Учителя негативно отнесутся к повышению, особенно с учетом того, что в сфере образования в последнее время происходит много нововведений, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Любые изменения – это учительский и ученический ресурс. Если мы вносим изменения в образовательный процесс, это негативно сказывается на нем. Сейчас необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения, дать учителям спокойно и нормально работать», — заявил Казаков.

Он подчеркнул, что сегодня учащиеся школ уже загружены «по уши», поэтому изменение подхода к их обучению, введение дополнительных часов потребует полной перестройки образовательного процесса – времени на это нет ни у детей, ни у педагогов, подчеркнул эксперт.

«Дополнительные часы занятий даже вставить некуда, дети учатся по восемь-девять уроков», — заключил Казаков.

Напомним, накануне Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Согласно проекту приказа, минимальный балл по русскому языку составит 40, по профильной математике — 40, по физике — 41. По обществознанию потребуется набрать 45 баллов, по информатике — 46 баллов. По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог установлен на уровне 40 баллов.

Ранее учителя заявили, что не выдержат нагрузки из-за пересдачи ЕГЭ.

