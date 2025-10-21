На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки установило проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство науки и высшего образования РФ определило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, минимальный балл по русскому языку составит 40, по профильной математике — 40, по физике — 41. По обществознанию потребуется набрать 45 баллов, по информатике — 46 баллов. По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог установлен на уровне 40 баллов.

В проекте приказа указывается, что контроль за его исполнением будет возложен на заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

6 октября сообщалось, что количество вакансий для преподавателей математики, физики, химии и биологии в российских школах и вузах увеличилось на 5–50% за 2025 год. Последние приемные кампании продемонстрировали повышенный спрос на естественно-научные специальности со стороны абитуриентов, отметил первый заместитель председателя приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров.

Ранее школьникам посоветовали не выбирать предметы для ЕГЭ по совету родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами