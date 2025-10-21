В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки установило проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

Министерство науки и высшего образования РФ определило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, минимальный балл по русскому языку составит 40, по профильной математике — 40, по физике — 41. По обществознанию потребуется набрать 45 баллов, по информатике — 46 баллов. По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог установлен на уровне 40 баллов.

В проекте приказа указывается, что контроль за его исполнением будет возложен на заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

6 октября сообщалось, что количество вакансий для преподавателей математики, физики, химии и биологии в российских школах и вузах увеличилось на 5–50% за 2025 год. Последние приемные кампании продемонстрировали повышенный спрос на естественно-научные специальности со стороны абитуриентов, отметил первый заместитель председателя приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров.

Ранее школьникам посоветовали не выбирать предметы для ЕГЭ по совету родителей.