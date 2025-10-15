На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Еле выживаем»: учителя заявили, что не выдержат нагрузки из-за пересдачи ЕГЭ

Профсоюз «Учитель»: педагоги не выдержат введение пересдачи ЕГЭ по всем предметам
Виталий Тимкив/РИА Новости

Если в России учащимся предоставят возможность пересдать ЕГЭ по любому предмету на выбор, то учителя просто не выдержат нагрузку такого объема. Уже сегодня многие педагоги в школах работают в усиленном режиме во время аттестационных испытаний, и добавление нового функционала станет для них предельным, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Специалист призвал разобраться с тем, когда именно дети будут пересдавать экзамены, и кто будет их принимать. Вероятнее всего, происходить это должно летом, что повлечет за собой массу проблем, отметил он.

«То есть учителей будут заставлять выходить в свой отпуск на работу на ЕГЭ, на пункты проведения экзаменов. <…> Но учителя точно перегружены, они еле-еле выживают в июне на этих ЕГЭ и ГИА. И даже если это все оплачивается, то, как правило, не очень хорошо. Но оплата все равно не решит проблему. Учителям надо отдохнуть. Отпуск 56 дней не просто так», — заявил Казаков.

Он также напомнил об опасениях о том, что возможность пересдачи может демотивировать детей, из-за чего они станут менее тщательно готовиться. При этом позитивную сторону инициатива тоже имеет, так как дети получат второй шанс и это во многом может успокоить их перед экзаменом, согласился эксперт.

Напомним, с инициативой разрешить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Они отметили, что в настоящее время выпускники могут пересдать только один предмет в дополнительные сроки. При этом, по их словам, действующий порядок не предусматривает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум необходимым для поступления предметам.

Ранее учитель объяснил, почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию.

