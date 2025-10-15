«Еле выживаем»: учителя заявили, что не выдержат нагрузки из-за пересдачи ЕГЭ

Если в России учащимся предоставят возможность пересдать ЕГЭ по любому предмету на выбор, то учителя просто не выдержат нагрузку такого объема. Уже сегодня многие педагоги в школах работают в усиленном режиме во время аттестационных испытаний, и добавление нового функционала станет для них предельным, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Специалист призвал разобраться с тем, когда именно дети будут пересдавать экзамены, и кто будет их принимать. Вероятнее всего, происходить это должно летом, что повлечет за собой массу проблем, отметил он.

«То есть учителей будут заставлять выходить в свой отпуск на работу на ЕГЭ, на пункты проведения экзаменов. <…> Но учителя точно перегружены, они еле-еле выживают в июне на этих ЕГЭ и ГИА. И даже если это все оплачивается, то, как правило, не очень хорошо. Но оплата все равно не решит проблему. Учителям надо отдохнуть. Отпуск 56 дней не просто так», — заявил Казаков.

Он также напомнил об опасениях о том, что возможность пересдачи может демотивировать детей, из-за чего они станут менее тщательно готовиться. При этом позитивную сторону инициатива тоже имеет, так как дети получат второй шанс и это во многом может успокоить их перед экзаменом, согласился эксперт.

Напомним, с инициативой разрешить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Они отметили, что в настоящее время выпускники могут пересдать только один предмет в дополнительные сроки. При этом, по их словам, действующий порядок не предусматривает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум необходимым для поступления предметам.

