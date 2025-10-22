В Красноярском крае произошел пожар на базе отдыха «Апартель»

В Красноярском крае под Емельяново загорелась база отдыха «Апартель». По предварительным данным, один человек пострадал, об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Как сообщали журналисты, огонь быстро охватил несколько построек.

По данным МЧС, в Емельяновском районе загорелись несколько деревянных корпусов, самостоятельно эвакуировались 90 человек. По предварительной информации, общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

На месте работают 24 спасателя, используют шесть единиц техники. Пострадавший — сотрудник отеля, уточняет «Борус», ссылаясь на региональное управление МЧС.

