Эксперт: с соседей из-за тараканов можно взыскать более 100 тыс. рублей

Если сосед развел тараканов, которые стали проблемой для остальных жильцов, то его можно привлечь к административной ответственности и взыскать с него штрафы по двум статьям КоАП России, а также внушительную сумму за причинение морального вреда. Об этом RT сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Отметим, что тараканы могут представлять для человека серьезную угрозу – в частности, они могут провоцировать аллергические реакции, распространять опасные заболевания, рассказала газете «Известия» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Аллергены, вырабатываемые в кишечнике тараканов, выделяются с продуктами их жизнедеятельности. Опасность представляют слюна и частички хитинового покрова, которые остаются на поверхностях и могут попасть на продукты питания, предупредила она.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилью по ст. 6.4 КоАП РФ предусмотрены штрафы от 500 до 1 тыс. рублей, напомнил Бондарь. Также могут применить ст. 7.21 КоАП России, предусматривающую штраф до 1,5 тыс. рублей за нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Эксперт подчеркнул, что россияне обязаны по Жилищному кодексу поддерживать свое жилье в надлежащем состоянии, не нарушать права соседей, в противном случае на них можно подать в суд и потребовать провести дезинсекцию квартиры. Причем на устранение всех нарушений виновной стороне отводятся конкретные сроки, если в установленное время работа не проведена, то за каждый день просрочки накладываются дополнительные штрафы.

Кроме штрафов, россияне имеют право подать в суд и потребовать взыскание за причиненный моральный вред по ст. 151 ГК России.

«Судебная практика показывает, что такие выплаты составляют от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Материальный ущерб тоже подлежит возмещению согласно ст. 1064 ГК России. Можно требовать компенсации расходов на покупку средств от насекомых, оплату услуг дезинсекции, ремонт испорченной мебели и замену продуктов», — пояснил Бондарь.

По его словам, в данном случае придется доказать связь между разведенной соседом антисанитарией и собственными расходами, для этого понадобятся фото и видео тараканов, на материалах должны указываться время и место съемки, также придется получить акт обследования от УК, заключение Роспотребнадзора и санэпидемслужбы, показания других соседей, чеки на расходы и так далее.

Начинать борьбу с соседями, виновными в антисанитарии, эксперт посоветовал с обращения в УК, Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Подача в суд должна стать последним шагом, если ничего не помогло, причем вероятность успешного рассмотрения дела можно повысить, если подать коллективный иск от нескольких жильцов, заключил специалист.

Ранее биомедик назвала причины появления тараканов в доме.