На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биомедик назвала причины появления тараканов в доме

Биомедик Эклиссе: тараканы могут появиться в доме из-за недостаточной чистоты
true
true
true
close
Shutterstock

Тараканы появляются в доме из-за конкретных факторов, которые создают идеальные условия для их появления. Об этом рассказала биомедик Мариана Эклиссе, передает Pravda.Ru.

Среди них она выделила остатки пищи, влажные участки и трещины в стенах или полах, через которые насекомые могут попасть в дом.

«Тараканы ищут места с пищевыми отходами, плохо закрытыми мусорными контейнерами, застоявшейся водой и жиром», — пояснила она.

По ее словам, их могут привлекать посуда с остатками еды в раковине или плохо закрытая мусорка. Эксперт подчеркнула, что наличие тараканов в квартире может говорить о плохой герметизации окон, дверей или недостаточной чистоте.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что ученые Пермского национального политехнического исследовательского университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из ПФИЦ УрО РАН впервые применили оптоволоконные акустические датчики для обнаружения отдельных насекомых. В эксперименте с мадагаскарским шипящим тараканом технология не только зафиксировала звуки его передвижения, но и точно определила местоположение существа.

Ранее сообщалось, что россиянка травила дома тараканов и попала в больницу с инсультом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами