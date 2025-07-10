Биомедик назвала причины появления тараканов в доме

Тараканы появляются в доме из-за конкретных факторов, которые создают идеальные условия для их появления. Об этом рассказала биомедик Мариана Эклиссе, передает Pravda.Ru.

Среди них она выделила остатки пищи, влажные участки и трещины в стенах или полах, через которые насекомые могут попасть в дом.

«Тараканы ищут места с пищевыми отходами, плохо закрытыми мусорными контейнерами, застоявшейся водой и жиром», — пояснила она.

По ее словам, их могут привлекать посуда с остатками еды в раковине или плохо закрытая мусорка. Эксперт подчеркнула, что наличие тараканов в квартире может говорить о плохой герметизации окон, дверей или недостаточной чистоте.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что ученые Пермского национального политехнического исследовательского университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из ПФИЦ УрО РАН впервые применили оптоволоконные акустические датчики для обнаружения отдельных насекомых. В эксперименте с мадагаскарским шипящим тараканом технология не только зафиксировала звуки его передвижения, но и точно определила местоположение существа.

Ранее сообщалось, что россиянка травила дома тараканов и попала в больницу с инсультом.