На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт в Махачкале приостановил прием и отправку самолетов

Пресс-секретарь Росавиации Кореняко: в аэропорту Махачкалы ввели ограничения
true
true
true
close
Mila Demidova/Shutterstock

Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Махачкалы. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:59 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Примерно в 6:17 мск аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном также приостановили прием и отправку самолетов. Сообщивший об этом Кореняко уточнил, что в воздушных гаванях ввели ограничения с целью обеспечения безопасности полетов.

До этого в Ленинградской области ввели временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов. В Росавиации предупредили, что это повлияло на возможность полетов из и в Калининград. Данные онлайн-табло аэропорта Храброво свидетельствуют о том, что несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны.

В ночь на 22 октября над территорией РФ перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Больше всего дронов — восемь — сбили в Брянской области. Над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области уничтожили по четыре цели, в Крыму, над акваторией Черного моря, в Ростовской и Псковской областях — по три. Еще два БПЛА нейтрализовали в Новгородской области, по одному — в Тверской, Тульской и Орловской областях.

Ранее на территории аэропорта в Орле нашли учебные авиабомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами