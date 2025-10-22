Аэропорт в Махачкале приостановил прием и отправку самолетов

Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Махачкалы. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:59 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Примерно в 6:17 мск аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном также приостановили прием и отправку самолетов. Сообщивший об этом Кореняко уточнил, что в воздушных гаванях ввели ограничения с целью обеспечения безопасности полетов.

До этого в Ленинградской области ввели временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов. В Росавиации предупредили, что это повлияло на возможность полетов из и в Калининград. Данные онлайн-табло аэропорта Храброво свидетельствуют о том, что несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны.

В ночь на 22 октября над территорией РФ перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Больше всего дронов — восемь — сбили в Брянской области. Над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области уничтожили по четыре цели, в Крыму, над акваторией Черного моря, в Ростовской и Псковской областях — по три. Еще два БПЛА нейтрализовали в Новгородской области, по одному — в Тверской, Тульской и Орловской областях.

Ранее на территории аэропорта в Орле нашли учебные авиабомбы.