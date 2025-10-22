На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сочинская пенсионерка сохранила 1,3 млн рублей благодаря сотрудникам банка

В Сочи 83-летняя женщина чуть не стала жертвой мошенников.
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Сочи 83-летняя женщина чуть не стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел, когда пожилой сочинке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка, и сообщил о подозрительных операциях по ее счетам. Затем с женщиной связался другой мошенник, назвавшийся сотрудником ФСБ, который убедил ее снять все сбережения для перевода на «безопасный счет». Пенсионерка поверила злоумышленникам и сняла со своих счетов 1,3 млн рублей.

Сотрудники банка заметили подозрительные действия и передали эту информацию полицейским. Правоохранителям удалось убедить запуганную пенсионерку в том, что они являются настоящими стражами порядка, и предотвратить передачу денег преступникам.

Ранее в Петербурге раскрыли травмоопасную схему мошенничества на 170 млн рублей.

