В Петербурге раскрыли травмоопасную схему мошенничества на 170 млн рублей

В Петербурге задержали мошенников, врезавшихся в деревья ради выплат по КАСКО

В Санкт-Петербурге раскрыта схема мошенничества с КАСКО на 170 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали травмоопасную схему — они брали иномарки по КАСКО, инсценировали ДТП, врезаясь в деревья, а заем на своих же эвакуаторах увозили автомобили, а по поддельным документам обналичивали страховки. Всего в рамках дела изъято 35 автомобилей, задержано 12 участников преступной схемы.

Такая схема помогла злоумышленникам незаконно получать крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью нового автомобиля.

«В рамках расследования установлены связанные с авариями эпизоды на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В данный момент следственными органами проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Ранее россияне завалили страховщиков жалобами на затягивание ремонта по ОСАГО и КАСКО.