На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге раскрыли травмоопасную схему мошенничества на 170 млн рублей

В Петербурге задержали мошенников, врезавшихся в деревья ради выплат по КАСКО
close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге раскрыта схема мошенничества с КАСКО на 170 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали травмоопасную схему — они брали иномарки по КАСКО, инсценировали ДТП, врезаясь в деревья, а заем на своих же эвакуаторах увозили автомобили, а по поддельным документам обналичивали страховки. Всего в рамках дела изъято 35 автомобилей, задержано 12 участников преступной схемы.

Такая схема помогла злоумышленникам незаконно получать крупные денежные компенсации, сопоставимые со стоимостью нового автомобиля.

«В рамках расследования установлены связанные с авариями эпизоды на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. В результате страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 170 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В данный момент следственными органами проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Ранее россияне завалили страховщиков жалобами на затягивание ремонта по ОСАГО и КАСКО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами