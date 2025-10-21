Адвокат заявил, что уличного певца в Екатеринбурге задержали не за исполнение песни Noize MC

СМИ сообщили, что в Екатеринбурге задержали уличного исполнителя Евгения Михайлова за исполнение песни Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). Адвокат музыканта Федор Акчермышев в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг сообщения журналистов – Михайлову вменяют претензии не за конкретную песню, а мат в ней.

«Задержали сегодня, составили протокол об административном правонарушении в УМВД города Екатеринбурга на Фрунзе, 76, в отделе исполнения административного законодательства. Задержали на срок до 48 часов — до принятия судом решения по протоколу об административном правонарушении по [ст. 1.20 часть 1 КОАП РФ] предусмотрена ответственность от штрафа до административного ареста на 15 суток. Суд завтра об этом будет решать — виновен, не виновен. Задержали за песню, которую он исполнил в Екатеринбурге 19 октября, слова которой содержат нецензурную брань», — сказал правозащитник.

Акчермышев добавил, что у правоохранителей нет других претензий к Евгению Михайлову.

До этого СМИ сообщили, что в Екатеринбурге был задержан уличный певец за исполнение песни Noize MC «Лебединое озеро». Евгений Михайлов выступил в поддержку других задержанных музыкантов и заявил, что против задержаний россиян из-за исполнения музыки.

В Госдуме неоднократно заявляли, что исполнение песен иностранных агентов не запрещено, если в них нет нарушений российского законодательства. В октябре 2025 года уже задерживали уличных исполнителей из группы «стоптайм» в Санкт-Петербурге. СМИ-иноагенты освещали деятельность группы, как «протестную», однако политических лозунгов в ходе выступлений не звучало.

Ранее стало известно, что спевшей композиции иноагентов предстоит два суда по делам о дискредитации ВС РФ.