На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат заявил, что уличного певца в Екатеринбурге задержали не за исполнение песни Noize MC

Адвокат Федоров: музыканта в Екатеринбурге задержали за мат в песнях
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, новости

СМИ сообщили, что в Екатеринбурге задержали уличного исполнителя Евгения Михайлова за исполнение песни Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). Адвокат музыканта Федор Акчермышев в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг сообщения журналистов – Михайлову вменяют претензии не за конкретную песню, а мат в ней.

«Задержали сегодня, составили протокол об административном правонарушении в УМВД города Екатеринбурга на Фрунзе, 76, в отделе исполнения административного законодательства. Задержали на срок до 48 часов — до принятия судом решения по протоколу об административном правонарушении по [ст. 1.20 часть 1 КОАП РФ] предусмотрена ответственность от штрафа до административного ареста на 15 суток. Суд завтра об этом будет решать — виновен, не виновен. Задержали за песню, которую он исполнил в Екатеринбурге 19 октября, слова которой содержат нецензурную брань», — сказал правозащитник.

Акчермышев добавил, что у правоохранителей нет других претензий к Евгению Михайлову.

До этого СМИ сообщили, что в Екатеринбурге был задержан уличный певец за исполнение песни Noize MC «Лебединое озеро». Евгений Михайлов выступил в поддержку других задержанных музыкантов и заявил, что против задержаний россиян из-за исполнения музыки.

В Госдуме неоднократно заявляли, что исполнение песен иностранных агентов не запрещено, если в них нет нарушений российского законодательства. В октябре 2025 года уже задерживали уличных исполнителей из группы «стоптайм» в Санкт-Петербурге. СМИ-иноагенты освещали деятельность группы, как «протестную», однако политических лозунгов в ходе выступлений не звучало.

Ранее стало известно, что спевшей композиции иноагентов предстоит два суда по делам о дискредитации ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами