Всероссийские предпринимательские уроки стартовали в Москве

В Москве 21 октября стартовал цикл всероссийских предпринимательских уроков, организованных Росмолодежью совместно с программой «Я в деле» партии «Новые люди», сообщает пресс-служба организации.

До 21 ноября уроки пройдут в Омской, Калужской, Калининградской, Свердловской областях, ХМАО, Республике Дагестан и Приморском крае.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что в этом году предпринимательский урок охватит 76 регионов страны. В нем примут участие более 21 тыс. школьников.

«Предпринимательство – созидательная деятельность, и для нас важно обучить ребят навыкам работы в команде, правильной деловой коммуникации, «упаковке» своих идей. Поэтому мы вместе с партией «Новые люди» реализуем программу «Я в деле». Она помогает студентам и школьникам в начале профессионального пути, рассказывает о возможностях, которые есть у ребят и навигирует их», — подчеркнул он.

Первый урок в Москве собрал 260 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Центральным элементом стал интерактивный формат: участники сыграли в настольную игру «Созидатели», разработанную совместно с компанией «Мосигра». Игра включает игровое поле, карточки с бизнес-идеями, шаблоны для прототипов и фишки для голосования.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула значимость таких активностей для школьников.

«Настольная игра «Созидатели» позволяет почувствовать себя именно создателем, что прекрасно развивает активную гражданскую позицию. Эта инициатива напрямую отвечает национальным целям по раскрытию потенциала каждой личности и охватывает всю страну. Самое главное — не бояться участвовать, пробовать, творить и созидать», — отметила она.

В рамках защиты проектов школьники представили расчеты и визуализировали свои разработки с помощью искусственного интеллекта.

«В бизнесе самые трудные шаги – самые первые шаги. Сразу перед тобой много задач и вызовов. Партия «Новые люди» вместе с Росмолодежью помогает сделать эти шаги. Важно, когда у тебя есть наставники, которые помогают принимать первые решения», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Участникам предпринимательских уроков в других городах предстоит создать социально полезные проекты, комбинируя случайно выбранные элементы. После московского старта игра «Созидатели» будет направлена в более чем 450 школ по всей России.