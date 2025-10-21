Отец и 10-летний сын 4 месяца живут в аэропорту Южной Кореи

Отец и 10-летний сын из Мали 4 месяца живут в аэропорту Южной Кореи

Отец из Мали и десятилетний ребенок четыре месяца живут в аэропорту Южной Кореи, пишет The Korea Herald.

Десятилетний ребенок из Мали более четырех месяцев живет в изоляторе ожидания международного аэропорта Инчхон, Южная Корея. Его заявление о предоставлении убежища было отклонено иммиграционными властями, сообщает юридическая организация Duroo и Корейская сеть по правам беженцев.

Мальчик прибыл в Южную Корею вместе с отцом в июне, спасаясь от усиливающихся репрессий в Мали. Однако власти вынесли решение о том, что их дело «не передано» — это юридический механизм, который позволяет отклонять обращения, признанные недостаточно обоснованными, без запуска полноценной процедуры рассмотрения.

После отказа семья отказалась возвращаться на родину и подала апелляцию, оставшись в аэропорту. По данным правозащитников, они живут без доступа к солнечному свету и адекватной медицинской помощи. Некоммерческие организации снабжают их одеждой и средствами гигиены, а медицинская помощь ограничивается визитами в поликлинику при аэропорте.

В октябре представители семьи направили жалобу в Национальную комиссию по правам человека Южной Кореи, указывая на незаконное длительное содержание несовершеннолетнего и лишение его образования, медицинской помощи и условий для нормальной жизни.

