Российским школьникам станет проще подготовиться к ЕГЭ по истории

Выставка на ВДНХ поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по истории
Пресс-служба ВДНХ

Российских школьников пригласили посетить выставку «Образ Москвы в русском искусстве» из коллекции Государственного русского музея, чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ по истории, сообщает «Москва 24».

На выставке в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ представлены 115 произведений искусства, которые расскажут о ключевых темах школьной программы.

Картины на выставке расскажут о различных периодах, среди которых становление Российского государства, правление Ивана IV, Смутное время и другие.

Также благодаря картине Николая Шустова «Избрание Михаила Романова на царство» (1859 год) школьники смогут лучше запомнить дату избрания царя в 1613 году, а визуализировать ключевые моменты Смутного времени можно с помощью картины Василия Верещагина «Осада Троице-Сергиевой лавры» (1891 год).

Кроме того, школьники смогут глубже узнать историю XVIII и эпоху Российской империи. На выставке представлены 15 работ французского художника Жерара Делабарта, изображающие панорамы Москвы.

Экспозиция подготовлена ко дню рождения столицы Государственным Русским музеем совместно с правительством Москвы, департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.

