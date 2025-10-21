На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии вызовут дождь для борьбы со смогом после «Праздника света»

Rafiq Maqbool/AP

В Индии власти национальной столичной территории Дели, в который входит столица Нью-Дели, планируют вызвать искусственный дождь в ближайшие дни в связи с резким ухудшением качества воздуха из-за смога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министра окружающей среды Дели Манджиндера Сингха Сирса.

«В день, когда появятся облака, будет засев (хлорида натрия – прим.ред.) и пойдет дождь», – отметил Сингх Сирс.

Вызов искусственного дождя возможен только при наличии облаков, отмечает чиновник, так как эта технология предусматривает «засев» в облака специальных частиц, в том числе хлорида натрия, которые стимулируют выпадения осадков. Как сообщил Сингх Сирс, пилоты уже обучены процессу засева облаков и для этого получены все необходимые разрешения.

Качество воздуха в Нью-Дели сильно ухудшилось после празднования главного национального торжества – «Праздника света» Дивали. Во время торжеств принято взрывать петарды и запускать фейерверки. Празднуя Дивали, жители Индии также зажигают специальные обрядовые светильники и дарят друг другу подарки.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фотографии празднования Дивали.

