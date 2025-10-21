Индия сияет. В стране отмечают «Праздник света» Дивали

Вся Индия 20 и 21 октября будет отмечать Дивали — индуистский праздник огней. В городах, где солнце заходит после 17:30, он празднуется 20 октября. Города с закатом раньше отметят его уже 21-го.

Праздник символизирует победу добра над злом, света над тьмой, он основан на ряде древних индуистских преданий, в том числе эпосе «Рамаяна», в котором главный герой царственной крови Рама с помощью бога-обезьяны по имени Хануман побеждает демона, похитившего его принцессу Ситу. Дивали объединяет представителей сразу нескольких религий — буддизма, сикхизма, индуизма и джайнизма.

К традиционным сладостям Дивали относятся кил (подслащенный воздушный рис) и ладду (шарики из муки, топленого масла и сахара, скатанные вручную до размеров, похожих на булочки). Обычно принято угощать всех соседей.

Улицы индийских городов сияют огнями, жители украшают территорию вокруг домов масляными лампами (они называются «дии»), ставят чаши с водой, свечами и цветами, плавающими на поверхности, небо озаряется фейерверками, на улицах — радостные дети с бенгальскими свечами.