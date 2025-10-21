На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Индия сияет. В стране отмечают «Праздник света» Дивали

true
true
true
,

Вся Индия 20 и 21 октября будет отмечать Дивали — индуистский праздник огней. В городах, где солнце заходит после 17:30, он празднуется 20 октября. Города с закатом раньше отметят его уже 21-го.

Праздник символизирует победу добра над злом, света над тьмой, он основан на ряде древних индуистских преданий, в том числе эпосе «Рамаяна», в котором главный герой царственной крови Рама с помощью бога-обезьяны по имени Хануман побеждает демона, похитившего его принцессу Ситу. Дивали объединяет представителей сразу нескольких религий — буддизма, сикхизма, индуизма и джайнизма.

К традиционным сладостям Дивали относятся кил (подслащенный воздушный рис) и ладду (шарики из муки, топленого масла и сахара, скатанные вручную до размеров, похожих на булочки). Обычно принято угощать всех соседей.

Улицы индийских городов сияют огнями, жители украшают территорию вокруг домов масляными лампами (они называются «дии»), ставят чаши с водой, свечами и цветами, плавающими на поверхности, небо озаряется фейерверками, на улицах — радостные дети с бенгальскими свечами.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами