Силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве

В Москве предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По информации ведомства, нападение готовилось спецслужбами Украины совместно с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России). В рамках операции задержали четырех человек.

В сообщении ФСБ уточняется, что трое задержанных — граждане России, причастные к сокрытию следов подготовки преступления, а также выходец из стран Центральной Азии, который выступал непосредственным исполнителем теракта. Исполнитель был завербован 46-летним функционером ИГИЛ Саидакбаром Гуломовым, объявленным в международный розыск российскими и узбекскими правоохранительными органами.

По данным ФСБ, Гуломов дистанционно руководил действиями исполнителя с территории Украины и стран Западной Европы через зарубежные мессенджеры. Он обеспечил подготовку теракта: предоставил денежные средства, информацию о цели, взрывчатку и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), которые незаконно доставлялись в Россию с помощью дронов.

По оценкам спецслужб, мощность СВУ позволяла создать зону поражения радиусом до 70 метров, а самого исполнителя должны были ликвидировать при взрыве.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и незаконном обращении с взрывчатыми веществами (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 и часть 4 статьи 222.1 УК РФ).

Ранее житель Чувашии пытался устроить теракт и пришел с повинной в полицию.