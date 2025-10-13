На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Москве предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По информации ведомства, нападение готовилось спецслужбами Украины совместно с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России). В рамках операции задержали четырех человек.

В сообщении ФСБ уточняется, что трое задержанных — граждане России, причастные к сокрытию следов подготовки преступления, а также выходец из стран Центральной Азии, который выступал непосредственным исполнителем теракта. Исполнитель был завербован 46-летним функционером ИГИЛ Саидакбаром Гуломовым, объявленным в международный розыск российскими и узбекскими правоохранительными органами.

По данным ФСБ, Гуломов дистанционно руководил действиями исполнителя с территории Украины и стран Западной Европы через зарубежные мессенджеры. Он обеспечил подготовку теракта: предоставил денежные средства, информацию о цели, взрывчатку и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), которые незаконно доставлялись в Россию с помощью дронов.

По оценкам спецслужб, мощность СВУ позволяла создать зону поражения радиусом до 70 метров, а самого исполнителя должны были ликвидировать при взрыве.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и незаконном обращении с взрывчатыми веществами (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 и часть 4 статьи 222.1 УК РФ).

Ранее житель Чувашии пытался устроить теракт и пришел с повинной в полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами