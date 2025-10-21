Турецкий суд вынес приговор подросткам, убившим сына итальянского шеф-повара

Суд приговорил к 24 годам тюремного заключения (максимально возможной мере пресечения) двоих подростков, которые обвиняются в убийстве 14-летнего сына известного в Турции итальянского шеф-повара Маттиа Мингуцци. Об этом сообщила газета Sabah.

Прокуратура страны в марте предъявила обвинения двум подросткам 15 и 16 лет, проанализировав записи с камер видеонаблюдения. Прокуратура обвинила их в умышленном убийстве несовершеннолетнего. По делу также проходили еще двое подозреваемых.

«Суд решил не уменьшать срок, так как обвиняемые не раскаялись в своем деянии. Другие двое подозреваемых, обвиняемые в соучастии, были оправданы», — говорится в публикации.

Обвиняемые заявили на допросе, что Мингуцци их «спровоцировал», оскорбив мать одного из подростков.

Мальчик скончался в больнице в Стамбуле через 17 дней после нападения 24 января, когда ему нанесли пять ножевых ранений на блошином рынке, куда он пришел с другом за скейтбордом.

Отец подростка Андреа Мингуцци заведует кухней в итальянском ресторане Eataly в одном из самых фешенебельных торговых центров в Стамбуле. Мужчина работал поваром при посольстве Соединенных Штатов на Мальте, в 2024 году с семьей переехал в Стамбул.

