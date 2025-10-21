На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд дал 21 год тюрьмы совершившему покушение на премьера Словакии

Суд в Словакии приговорил Юрая Цинтулу к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо
Суд в Словакии приговорил Юрая Цинтулу, который покушался на жизнь премьера страны Роберта Фицо, к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает издание Denník N.

«Цинтула осужден на 21 год тюрьмы за террористическую атаку», — сообщает издание.

Покушение на Фицо было совершено в прошлом году 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. В него выстрелил писатель-пенсионер Юрай Цинтула, когда премьер подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Цинтула успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе он был ранен в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Стрелявшего задержали сразу же на месте покушения. На допросе он заявил, что не хотел убивать политика, только ранить. Причиной своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой премьера (критики Фицо обвиняют его в «пророссийском» курсе). Сам Фицо назвал пенсионера жертвой «политической ненависти», которую разжигают его противники в Словакии.

Ранее стрелявший в Фицо заявил, что сделал это из-за того, что премьер душил культуру.

Покушение на премьера Словакии
