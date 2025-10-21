«Едет уважаемый человек»: Милонов согласился купить валенки из Госдумы на распродаже

СМИ показали кадры из парламентского магазина в Госдуме, где продаются валенки-ботинки с гербом России за 35 тысяч рублей. Их согласился купить депутат Виталий Милонов, когда будет распродажа. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Какие интересные вещи. Я, честно говоря, их не видел. Жду, когда будет распродажа, потому что очень хотел бы купить комплект: такие сапожки и попону для лошади. Но если не будет для лошади, хотя бы для пони в таком же оформлении. И шапку соответствующую тоже — ходить в комплектике, чтобы Новый год встречать в таком нарядном виде: выйти на прогулку в Александровский парк в моем округе в Царском Селе. И чтоб все видели — едет уважаемый человек», — объяснил депутат.

Милонов считает, что в думском магазине должны появиться чехлы с гербом на его новый iPhone 17 Pro.

«Я хотел бы заказать, конечно, чехол для своего телефона, о котором многие говорили. Но, к сожалению, чехла для моего телефона нет, поэтому по-прежнему верен петербургским производителям оранжевых чехлов для айфонов», — сказал он.

До этого журналисты издания «Осторожно, новости» обнаружили в парламентском магазине Госдумы валенки-ботинки. Модель без государственного символа стоит 30 тысяч рублей, валенки с гербом – 35 тысяч. Нижняя часть ботинка, огибающая стопу, обшита кожей.

О том, что Виталий Милонов купил новый iPhone 17 Pro, стало известно 3 октября – через 2 недели после старта продаж в России. Депутат неоднократно критиковал владельцев техники Apple и говорил, что не следит за презентациями американской корпорации, а также называл «чилийскими лошарами» и «бахнутыми» тех, кто покупает дорогие гаджеты компании.

Ранее Милонов заявил, что без сталкинга не было бы сказок и истории Петра с Февронией.