Милонов заявил, что без сталкинга не было бы сказок и истории Петра с Февронией

Преследовать другого человека и «сталкерить» могут не только мужчины, но и женщины – эти «хулиганские действия» нарушают права человека, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Очень тонкая тема. С одной стороны, хулиганские действия, которые нарушают права человека, должны абсолютно точно пресекаться. Никакого мягкого отношения к таким психам, которые носятся и мешают другим людям жить, не должно быть. И это относится не только к мужчинам, но и к женщинам, которые также могут себя вести. Но, с другой стороны, очень важно не перейти черту, потому что когда мы переходим от привычных определений к неким новым формациям типа сталкинга, то это понятие расширяет сферу правоприменения», — заявил парламентарий.

Депутат объяснил, что сталкинг могут путать с желанием мужчины добиться женской любви.

«Ни одна русская сказка не могла быть сочинена. Добивающиеся сердце царевны всякие разные Иваны-дураки и принцы точно бы подпадали под [законы о] сталкинге. И сидели бы они в остроге, а не становились бы счастливыми мужьями у принцесс. Так что давайте будем аккуратны и не будем использовать иностранные глупые слова «сталкинг», «буллинг» и так далее. Кстати, классический пример сталкинга – это житие Петра и Февронии. Там, правда, со стороны Февронии он был. Но представляете, если бы тогда эти нормы действовали, не было бы сейчас этой прекрасной легенды, прекрасной притчи», — сказал он.

В России уже есть центры, куда женщины могут обратиться за помощью и защитой от сталкеров, сообщила «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Проблема есть. [Судебного запрета на приближение] у нас не предусмотрено, поскольку любой закон должен быть таким, чтобы его можно было реализовать. Пока такой возможности у нас нет. Но мы, понимая, что помощь нужна здесь и сейчас, развиваем тему кризисных центров для женщин с детьми. Нашей рабочей группой уже подготовлен первый вариант методических рекомендаций по работе таких центров. Они сейчас работают в трети регионов страны. Это как государственные, так и центры, открытые НКО. Больше 20 тысяч человек в 2024 году обратились в кризисные центры. Из них [подверглись] семейному насилию 2,5 тысячи человек. Женщины должны знать, что есть место, где тебя могут спасти, где будет безопасно», — отметила депутат.

Кризисные центры оказывают не только психологическую помощь, но и помогают в трудоустройстве и профориентации. Некоторые из учреждений работают круглосуточно.

