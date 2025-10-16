На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе хотят запретить сигареты с фильтрами

Bild: ЕС хочет запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за ВОЗ
Depositphotos

Евросоюз планирует запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета Bild.

«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования», — говорится в проекте резолюции Совета ЕС, который планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.

Кроме того, в проекте отмечается, что в докладе исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий прямо рекомендуется запретить фильтры, снижающие вкусовые качества и привлекательность сигарет.

95% всех сигарет в Германии имеют фильтры. Таким образом, подобное регулирование фактически означало бы запрет сигарет.

До этого сообщалось, что полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака стартовал с пилотного проекта в Нижегородской области.

Ранее россияне поддержали полный запрет вейпов и электронных сигарет.

