С певицы Sia потребовали алименты на $250 тысяч

Бывший муж австралийской певицы Sia Дэн Бернад подал в суд против экс-супруги. Об этом сообщает BBC.

Бернад потребовал с бывшей жены более $250 тысяч (около 19,9 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») алиментов. Как он считает, данную сумму его бывшая жена должна оплачивать ему ежемесячно. Мужчина объяснил сумму пособия тем, что привык к «роскошному образу жизни высшего класса» во время брака.

По словам экс-супруга певицы, он был «финансово зависим от Sia», после того как уволился с работы врача. Как отмечается, мужчина, из-за того, что он долго не занимался своей профессией, его медицинская лицензия истекла. Ему потребуется несколько лет обучения и сдача нескольких строгих экзаменов, прежде чем он сможет возобновить свою медицинскую деятельность.

Бернад уверил, что ему необходимы временные алименты от Sia, так как она была «кормилицей в браке». В судебных документах мужчина заявил, что их семья ежемесячно тратила более $400 тысяч (около 31,9 млн рублей) на частные самолеты, отдых, элитные рестораны и нескольких штатных сотрудников.

Sia узаконила свои отношения с Дэном Бернадом в декабре 2022 года. В браке у них родилась дочь Сомерсальт-Уандер Бернард. В марте 2025-го артистка подала на развод.

