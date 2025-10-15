На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С певицы Sia потребовали алименты на $250 тысяч

Бывший муж Sia подал в суд на певицу из-за алиментов
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший муж австралийской певицы Sia Дэн Бернад подал в суд против экс-супруги. Об этом сообщает BBC.

Бернад потребовал с бывшей жены более $250 тысяч (около 19,9 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») алиментов. Как он считает, данную сумму его бывшая жена должна оплачивать ему ежемесячно. Мужчина объяснил сумму пособия тем, что привык к «роскошному образу жизни высшего класса» во время брака.

По словам экс-супруга певицы, он был «финансово зависим от Sia», после того как уволился с работы врача. Как отмечается, мужчина, из-за того, что он долго не занимался своей профессией, его медицинская лицензия истекла. Ему потребуется несколько лет обучения и сдача нескольких строгих экзаменов, прежде чем он сможет возобновить свою медицинскую деятельность.

Бернад уверил, что ему необходимы временные алименты от Sia, так как она была «кормилицей в браке». В судебных документах мужчина заявил, что их семья ежемесячно тратила более $400 тысяч (около 31,9 млн рублей) на частные самолеты, отдых, элитные рестораны и нескольких штатных сотрудников.

Sia узаконила свои отношения с Дэном Бернадом в декабре 2022 года. В браке у них родилась дочь Сомерсальт-Уандер Бернард. В марте 2025-го артистка подала на развод.

Ранее Пригожин отказался от таблеток в пользу голодания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами