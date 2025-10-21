Врач раскрыла опасные последствия китайских закусок с латяо

Популярные из-за соцсетей среди российских школьников китайские закуски с соевым мясом латяо могут нанести серьезный вред здоровью. В числе опасных последствий их употребления – расстройства кишечника и генетические проблемы, предупредила в беседе с НСН врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.

Так врач прокомментировала сообщения о том, что российские школьники столкнулись с диареей из-за китайского соевого мяса, ставшего популярным из-за трендов в соцсетях. По словам специалиста, относиться к китайским продуктам нужно с осторожностью, особенно если речь идет о детском организме.

«Они могут вызвать не просто диарею, но и синдром раздражения толстого кишечника, гастриты, язвенные болезни и аллергическую реакцию», — перечислила диетолог.

Она подчеркнула, что российские специалисты не могут быть уверены в том, как работают китайские производители, в том числе не знают, используют ли они генномодифицированные продукты. Причем в таком псевдосоевом мясе содержится много усилителей вкуса, добавила Мухина.

«Дети могут подсесть на него и стать зависимыми от этих веществ», — заключила врач.

Напомним, до этого дети начали массово скупать китайские конфеты с эффектом диареи из-за трендов в соцсетях. Юные пользователи рассчитывают похудеть из-за слабительного действия, которое вызывается большим количеством натурального подсластителя сорбитола. Как отмечала исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, мнение о том, что с помощью подобных конфет можно сбросить вес, ошибочно, так как после такой реакции человек быстро набирает вес обратно – от килограмма до двух за день. Она подчеркнула, что слабительные никогда не были средством похудения, так как они дают лишь временный эффект и нужны для лечения запоров.

