Медсестра российской больницы выбросила из окна гранату

В Новосибирске медсестра выбросила из окна больницы гранату и вызвала переполох
true
true
true
close
Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске медсестра одной из городских больниц выбросила из окна гранату и вызвала переполох. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 20 октября. В 22:13 из медицинского учреждения на пульт агентства поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки. Прибывших на место сотрудников группы быстрого реагирования встретил охранник больницы. Мужчина рассказал, что выходившие курить на крыльцо участники СВО заметили около пандуса для карет скорой помощи предмет, похожий на боевую гранату.

«Гвардейцы вызвали спецслужбы и организовали оцепление места ЧП. В результате проведенных мероприятий выяснилось, что обнаруженная граната – страйкбольная, а не боевая», — рассказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что один из хирургов больницы подарил гранату медсестре, желая, вероятно, оказать девушке таким образом внимание. Она такого жеста не оценила и выбросила гранату на улицу.

Ранее в Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро.

