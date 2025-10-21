Родителям объяснили, как помочь ребенку, который плохо пишет

Если ребенок испытывает трудности с письмом и чтением, его ни в коем случае не следует ругать, а также по несколько раз заставлять переписывать и перечитывать одно и тоже, поскольку это лишь усилит негативное отношение к учебе. В данном случае задача родителей — не упрекать, а помочь. Такой совет в беседе с РИАМО дала логопед, нейродефектолог и преподаватель РУДН Марина Сорокун.

К слову, как отмечала в интервью газете «Известия» клинический психолог центра гармонии и здоровья «Будь здоров — Нахабино» Ольга Уманова, причины низкой успеваемости могут быть диаметрально противоположными: от реальных когнитивных трудностей до скуки и отсутствия мотивации из-за того, что школьная программа не отвечает интересам ребенка или опережает их.

«Превратите все занятия в игру. Не говорите «а сейчас мы будем заниматься», скажите «а сейчас мы поиграем». Для развития мелкой моторики идеально подходят лепка из пластилина, теста или глины, нанизывание бусин, собирание конструктора с мелкими деталями, вырезание ножницами по сложным линиям, штриховка фигур», — продолжила Сорокун.

По ее словам, стоит также использовать нейрогимнастику. Например, можно попросить ребенка одновременно рисовать двумя руками в воздухе или на бумаге симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты. Такие упражнения хорошо синхронизируют работу мозга, пояснила она.

Логопед-дефектолог, сооснователь федеральной сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова до этого перечислила частые ошибки родителей, которые мешают ребенку заговорить.

Первая ошибка — когда ребенок выражается жестами или отдельными звуками, взрослые быстро привыкают угадывать его мысли, отметила специалист.

