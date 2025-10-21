В Москве возбудили первое дело за передачу телефонных номеров

Первое дело за передачу абонентских номеров в корыстных целях возбудили в Москве

Первое уголовное дело за передачу телефонных номеров в корыстных целях возбудили в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Она напомнила, что с 1 сентября вступила в силу статья, предусматривающая ответственность за передачу абонентских номеров с нарушением требований законодательства.

«Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено первое уголовное дело», — написала Волк.

Предварительно установлено, житель Химок получил от своего знакомого предложение заработать — он посещал офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключал договоры на оказание услуг связи.

Полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам. За каждый оформленный договор ему обещали заплатить девять тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. У него изъявили телефоны, сим карты и различные документы.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что россияне вправе делиться сим-картами с членами семьи и близкими родственниками, в остальных случаях за это предусмотрен штраф.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с сим-картами.