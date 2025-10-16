На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Член ОП рассказал, с кем можно делиться сим-картами, не получив штраф

Член ОП: передача сим-карт посторонним грозит штрафами за рядом исключений
Shutterstock/FOTODOM

Незаконная передача сим-карты грозит штрафом, но есть ряд исключений. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Штраф за это правонарушение для физлиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Меры административной ответственности предусмотрены и для бизнеса (компаний и ИП) --за передачу корпоративных сим-карт кому-либо, кроме своих работников, или несообщение мобильному оператору о пользователях услуг связи.

Штраф не применяется, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В примечании к соответствующей статье КоАП говорится, что правонарушением не является безвозмездная кратковременная передача абонентского номера, если другому человеку понадобилось позвонить в личных целях.

Согласно закону «О связи», россияне вправе делиться сим-картами с членами семьи и близкими родственниками.

Помимо этого, можно передавать свой абонентский номер представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления и представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

До этого в МВД рассказали, что мошенники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов.

Ранее психолог рассказал, какие слова выдают телефонных аферистов.

