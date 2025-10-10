На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с сим-картами

В МВД предупредили о краже номеров по поддельным документам
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов. Об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора», — сказано в сообщении.

Таким образом злоумышленники получают доступ к SMS, кодам подтверждения и банкам, предупредили в ведомстве.

В случае подозрений в Управлении посоветовали немедленно связаться с оператором и уточнить, не выпускался ли дубликат сим-карты. Также необходимо сменить пароли от учетных записей и подключить двухфакторную аутентификацию.

До этого директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы с целью получения доступа к личным кабинетам россиян на различных госпорталах вроде сайта ФНС и «Госуслуг».

Ранее поверившая мошенникам москвичка отдала курьеру чемодан с почти 62 млн рублей.

