Россиянам рассказали, как наказать бабушек, обсуждающих людей у подъезда

Пожилых женщин, которые оскорбляют соседей, сидя на лавочке у подъезда, можно привлечь к ответственности. Об этом «Газете.Ru» заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметив, что штраф за унижение чести и достоинства составляет от трех до пяти тысяч рублей.

«Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с такой картиной: пожилые женщины сидят на лавочке во дворе и обсуждают прохожих. Они могут крикнуть вслед девушке или просто сказать при других людях что-то обидное. Когда парень заходит в подъезд, могут быть замечания о том, что он бросил жену и не платит алименты. А если кто-то выходит из такси, особенно женщина, то могут звучать слова с матом — откуда деньги и другие грубости. Такие разговоры за спиной, вероятно, оскорбляют людей без причины. Все это могут слышать прохожие, дети, гуляющие во дворе, или сосед, выглянувший в окно. Законодательство России предусматривает последствия на такие случаи. Оскорбление, когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, может попадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф для обычных людей — от 3000 до 5000 рублей. Если это происходит публично, при посторонних, сумма растет до 10 тысяч рублей», — сказал он.

Бондарь подчеркнул, что за матерные оскорбления в общественном месте бабушки могут быть даже арестованы на срок до 15 суток, а за клевету их можно привлечь к уголовной ответственности.

«Если в разговорах звучит мат в общественном месте, как во дворе дома, это могут трактовать как мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Наказание — штраф от пятисот до тысячи рублей или арест до 15 суток. Главное, чтобы слова нарушали порядок и показывали неуважение к окружающим. Когда распространяют ложь, затрагивающую репутацию, — например, без оснований называют кого-то вором алиментов, — это могут расценить как клевету по статье 128.1 Уголовного кодекса. Штраф может дойти до 500 тысяч рублей, а если ложь была публично, при людях, — до миллиона. Или даже тюрьма до двух лет. Публичность может усиливать вину. Кроме штрафов, пострадавший имеет право на защиту через статью 152 Гражданского кодекса. Можно требовать опровержения и денег за моральный вред по статье 151 ГК РФ. Административный штраф не отменяет эту выплату», — добавил он.

По словам эксперта, чтобы привлечь обидчика к ответственности, нужно собрать доказательства.

«Чтобы защититься от оскорблений, сначала соберите доказательства: слова свидетелей, записи на телефон или видео. Потом обратитесь в прокуратуру — они могут завести административное дело по статье 5.61 КоАП РФ. Прокурор выносит постановление о возбуждении дела и направляет его для рассмотрения судье. Первым шагом сначала попробуйте поговорить с обидчиком и напомнить о законах. Это может быстрее прекратить оскорбления, чем судебный процесс. Публичность в дворе зависит от места и слушателей. Оскорбления должны быть нацелены на кого-то конкретного. Умысел на нарушение порядка тоже важен. С шестнадцати лет за слова отвечают все, включая пожилых. Закон, вероятно, помогает остановить оскорбления. А возраст может не спасти от ответственности», — заключил он.

Ранее в Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за ее «неславянской внешности».