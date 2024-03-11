В Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за ее «неславянской внешности»

Петербурженка оскорбила незнакомую ей женщину по национальному признаку в переполненном автобусе. Видео с места событий было опубликовано сегодня в группе «Петербург|Юг» во «ВКонтакте».

Женщина в черной куртке устроила разнос не понравившейся ей пассажирке автобуса №239, не стесняясь в выражениях. Судя по записи, петербурженку возмутила национальная и религиозная принадлежность незнакомки.

«Вот они сидят все эти уроды! Я русская, ты знаешь! Стоит там, в хиджабе. Сидит вон, одна россиянка, вторая россиянка», — кричала она на весь автобус.

При этом видно, что на пострадавшей, которая стоит рядом с неадекватной женщиной, надета куртка, а ее волосы ничем не покрыты.

Рядом со скандалисткой сидел ее маленький внук, который пытался успокоить пьяную бабушку, но та лишь отмахивалась от него.

«Хватит, я тебя прошу! Перестань бабушка! Перестань, пожалуйста! Можешь помолчать? Сейчас мы выходим», — просил мальчик.

Другие пассажиры жалели ребенка, вынужденного находиться рядом с пьяной родственницей, и комментировали происходящее, явно оставаясь на стороне оскорбленной девушки. Позже в ситуацию вмешался мужчина, который потребовал, чтобы блондинка замолчала.

Ранее в Сургуте мужчина напал в автобусе на ребенка и сдавил мальчику горло.