На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали основные мошеннические схемы осени

Юрист Соловьев перечислил четыре основные мошеннические схемы осени
true
true
true
close
Shutterstock

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал четыре главные схемы, которыми этой осенью пользуются мошенники для хищения денег россиян. Этой информацией он поделился в интервью РИА Новости.

Первая схема — подделка сообщений от школ: злоумышленники выдают себя за школьных психологов и рассылают под видом обязательных тестов фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к личным данным и банковским аккаунтам. По мнению эксперта, эта схема может развиться и принять форму приглашений на конкурсы и олимпиады, праздничные акции или заманчивые предложения по организации подросткового досуга в каникулярное время.

Вторая схема связана с фейковыми налоговыми уведомлениями. С июля россияне начали получать письма о якобы новых налогах — на транспорт, землю, недвижимость и НДФЛ по вкладам — с требованием уплатить их до 1 декабря. Мошенники рассылают письма от имени крупных банков и предлагают перейти по ссылке для «отмены» налога. На поддельном сайте просят указать номер телефона, затем используют его на настоящем портале банка, получают доступ к счету и выводят средства.

Третья — «ошибочный перевод»: на счет жертвы приходит небольшая сумма с просьбой вернуть деньги, в сообщении прикрепляют фишинговую ссылку или QR-код. Иногда в тексте содержится «благодарность за помощь ВСУ», после чего жертву начинают шантажировать угрозой обращения в ФСБ за якобы поддержку вражеской армии. Цель схемы — вынудить вернуть сумму в увеличенном размере или перевести ее на «безопасные» счета.

Четвертая схема — под предлогом перенастройки газового оборудования перед отопительным сезоном. Мошенники звонят от имени газовой службы, сообщают о необходимости перезаключить договор, называя «номер талона» и предлагая подтвердить его на фишинговом сайте. После ввода контактов приходит SMS с кодом, который преступники просят продиктовать.

«Далее происходит взлом портала «Госуслуги» либо наступает вторая стадия обмана — жертве раздается звонок от «правоохранителей», которые сообщают о «происходящем прямо сейчас списании средств со счета» жертвы и убеждают перевести все средства на «безопасный счет» для «защиты» от мошенников», — сказал Соловьев.

Ранее россиянам объяснили, что делать, оказавшись жертвой мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами