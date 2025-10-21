Россиянам назвали основные мошеннические схемы осени

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал четыре главные схемы, которыми этой осенью пользуются мошенники для хищения денег россиян. Этой информацией он поделился в интервью РИА Новости.

Первая схема — подделка сообщений от школ: злоумышленники выдают себя за школьных психологов и рассылают под видом обязательных тестов фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к личным данным и банковским аккаунтам. По мнению эксперта, эта схема может развиться и принять форму приглашений на конкурсы и олимпиады, праздничные акции или заманчивые предложения по организации подросткового досуга в каникулярное время.

Вторая схема связана с фейковыми налоговыми уведомлениями. С июля россияне начали получать письма о якобы новых налогах — на транспорт, землю, недвижимость и НДФЛ по вкладам — с требованием уплатить их до 1 декабря. Мошенники рассылают письма от имени крупных банков и предлагают перейти по ссылке для «отмены» налога. На поддельном сайте просят указать номер телефона, затем используют его на настоящем портале банка, получают доступ к счету и выводят средства.

Третья — «ошибочный перевод»: на счет жертвы приходит небольшая сумма с просьбой вернуть деньги, в сообщении прикрепляют фишинговую ссылку или QR-код. Иногда в тексте содержится «благодарность за помощь ВСУ», после чего жертву начинают шантажировать угрозой обращения в ФСБ за якобы поддержку вражеской армии. Цель схемы — вынудить вернуть сумму в увеличенном размере или перевести ее на «безопасные» счета.

Четвертая схема — под предлогом перенастройки газового оборудования перед отопительным сезоном. Мошенники звонят от имени газовой службы, сообщают о необходимости перезаключить договор, называя «номер талона» и предлагая подтвердить его на фишинговом сайте. После ввода контактов приходит SMS с кодом, который преступники просят продиктовать.

«Далее происходит взлом портала «Госуслуги» либо наступает вторая стадия обмана — жертве раздается звонок от «правоохранителей», которые сообщают о «происходящем прямо сейчас списании средств со счета» жертвы и убеждают перевести все средства на «безопасный счет» для «защиты» от мошенников», — сказал Соловьев.

Ранее россиянам объяснили, что делать, оказавшись жертвой мошенников.