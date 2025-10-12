На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал подозреваемого в хищении кубанского чиновника

Суд отправил в СИЗО главу Крымского района Кубани Леся, подозреваемого в хищении
Суд в Краснодарском крае арестовал до 29 ноября главу Крымского района Кубани Сергея Леся, которого подозревают в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, т.е. до 29.11.2025», — говорится в публикации.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной.

Дело мужчины проходит по части 3 статьи 33 УК РФ (создание преступной группы) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

11 октября сообщалось, что глава Крымского района был задержан из-за махинаций с земельными участками. Он якобы оформил на родственников и знакомых 109 государственных участков стоимостью 2 млрд рублей. Впоследствии земля была использована для строительства торговых и офисных центров, кафе и ресторанов.

Ранее сообщалось, что задержанный Лель пытался увезти от силовиков айфоны и костыли из золота.

