На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанный глава Крымского района пытался увезти от силовиков костыли из золота

Mash: глава Крымского района Лесь пытался увезти от силовиков золотые костыли
true
true
true
close
Администрация Крымского района Краснодарского края

Задержанный глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь пытался скрыться от силовиков на микроавтобусе, захватив с собой золото, замаскированное под железнодорожные костыли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Драгметалл Сергей Лесь переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы. Глава района взял в дорогу даже семь запакованных айфонов», — отмечается в публикации.

Помимо купленных накануне смартфонов и 12 кг золота в виде костылей, Лесь пытался увезти с собой 100 млн рублей, утверждает Kub Mash.

По данным Mash, глава Крымского района был задержан из-за махинаций с земельными участками. Он якобы оформил на родственников и знакомых 109 государственных участков стоимостью 2 млрд рублей. Впоследствии земля была использована для строительства торговых и офисных центров, кафе и ресторанов.

Ранее в Махачкале недовольный покупатель Toyota Camry прострелил ногу продавцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами