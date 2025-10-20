В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы

Восьмиклассница выпала из окна школы в Санкт-Петербурге и выжила

Ученица восьмого класса выпала из окна школы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, инцидент произошел в образовательном учреждении на проспекте Королева. Школьница выпала из окна прямо во время урока.

«Девочка выжила, сейчас она находится в больнице», — говорится в материале.

Как написал Telegram-канал SHOT, пострадавшая является ученицей школы №58. Она выпала из окна на четвертом этаже, врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

«Предварительно, школьница выпала случайно, когда неудачно попыталась закрыть окно», — отметили авторы публикации.

Они добавили, что на фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку.

13 октября издание «Фонтанка» сообщило, что накануне в Санкт-Петербурге 14-летний подросток выпал из окна дома на Комендантском проспекте. Подростка с множественными переломами нашли прохожие, они же вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова в тяжелом состоянии.

Журналисты выяснили, что незадолго до инцидента школьник поссорился с матерью после того, как она выключила его компьютер. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Башкирии годовалая девочка попала в больницу после того, как выпала из окна.