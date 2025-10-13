На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник выпал из окна в Петербурге после ссоры с матерью из-за компьютера

В Петербурге 14-летний подросток сорвался с высоты и получил переломы
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток выпал из окна после ссоры с матерью. Об этом стало известно «Фонтанке».

Несчастный случай произошел днем в воскресенье, 12 октября. Прохожие нашли подростка с множественными переломами под окнами дома на Комендантском проспекте и вызвали скорую. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Как сообщается, незадолго до инцидента мальчик поссорился с матерью после того, как она выключила его компьютер. Известно, что пострадавший учится в восьмом классе одной из школ Приморского района и воспитывается в неполной семье. Полиция начала проверку.

До этого в Севастополе турист сорвался с обрыва и выжил. Он упал с высоты около 15 метров, получив серьезные повреждения, включая черепно-мозговую травму. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно оказали ему первую помощь.

Ранее 18-летнюю девушку, упавшую с девятого этажа, спасли врачи в Сергиевом Посаде.

