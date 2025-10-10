На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Годовалая девочка выпала из окна в российском городе и попала в больницу

UFA1: в Башкирии годовалая девочка выпала из окна и попала в больницу
В Башкирии ребенок оказался в больнице, выпав из окна. Об этом сообщает UFA1.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Кузнецовский Затон» в Уфе. Годовалая девочка выпала из окна, расположенного на втором этаже. Пострадавшую доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. По предварительной информации, у девочки черепно-мозговая травма.

До этого в Новосибирске девочка пыталась собрать снег с подоконника и выпала из окна. Предположительно, она упала с высоты 20-го этажа. После приземления стоявшие рядом девушки вызвали скорую помощь. Отмечается, что на вид девочке было около десяти лет. Спасти пострадавшего ребенка не удалось.

Ранее в Петербурге ребенок выпал из окна, пока мать была в магазине.

